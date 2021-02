A la Une .. L'armée prendra en charge le rapatriement d'Erwan

Le rapatriement du corps du jeune militaire tué le week end dernier en métropole pourra être pris en charge par l'armée. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 17:36 | Lu 2212 fois





La nouvelle leur est parvenue il y a quelques minutes de la caserne de Martignas sur Jalle située dans le département de la Gironde.



"Nous venons d'avoir le capitaine du régiment. Erwan avait bien coché 'rapatriement' au niveau de son contrat d'assurance et mutuelle. Le rapatriement sera donc pris en charge par l'armée", nous fait savoir une amie de la famille.



Un retraité de l'armée à la tête d'un groupe de soutien de militaires réunionnais en métropole nous confirme d'ailleurs que la procédure de couverture en cas de pépin est obligatoire, quand bien même l'événement est survenu en dehors des heures de mobilisation. "C'est la première chose que signe un militaire. A mon époque, on nous demandait de choisir entre deux offres de mutuelle, AGPM et GMPA qui est devenue désormais Tégo", confirme cet ancien militaire.





