L’armée indienne accentue sa présence à proximité de Mayotte

L’Inde et les Seychelles ont renforcé leur collaboration militaire avec la livraison de matériels et des entraînements communs. L’occasion pour l’Inde d’assurer sa présence dans la zone avec le développement de sa base militaire dans l’archipel. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 10:12

La présence d’un ancien chef d’état-major de l’armée indienne confirme l’importance que souhaite donner l’Inde à sa coopération avec les Seychelles. Hier, une cérémonie de remise d’équipements militaires a eu lieu entre les deux pays.



À cette occasion, le sous-continent a offert un radar et un bateau patrouilleur à la petite République seychelloise. Des fournitures de matériels qui se sont généralisées ces dernières années.



Une aide qui a un objectif : renforcer la présence militaire indienne dans la zone. Depuis 2018, les deux pays ont signé un contrat de location pour l’île d’assomption pour une durée de 20 ans. Les Indiens y installent une base militaire. Celle-ci est située à 370 km au nord-est de Mayotte.



L’enjeu de cette nouvelle livraison est également politique. Le président seychellois, Wavel Ramkalavan, ne voulait de cette implantation à l’époque. Il était alors dans l’opposition. L’Inde souhaite donc s’assurer que le contrat soit respecté.



