L'armateur SAPMER adresse ses condoléances à la famille du marin décédé ce samedi alors qu'il était membre d'équipage du Cap Horn, un palangrier spécialisé dans la pêche à la légine au large des TAAF. Le communiqué de la SAPMER : Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 14:09

Un accident est survenu samedi 17 septembre 2022 en fin de soirée, aux abords des côtes de l’île Kerguelen, sous administration de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).





Le navire est actuellement en route pour La Réunion.



Une cellule de crise ainsi qu’une cellule psychologique à l’attention des membres de l’équipage ont été mises en place.



Au nom de la SAPMER, toutes nos pensées vont à la famille et à toute la communauté des marins touchés par ce drame.



