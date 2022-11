Communiqué L’architecture comme l’outil-clé pour accompagner les populations vers la transition climatique au cœur des zones tropicales

La Biennale Internationale d’Architecture Tropicale de La Réunion se tiendra du 9 au 12 novembre. Objectifs : examiner, capitaliser et transmettre les stratégies, les pratiques, les projets et les réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères spécifiquement conçues et directement adaptées aux environnements tropicaux en vue d’y anticiper la transition climatique. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 14:58

Le communiqué :



« Accompagner la transition climatique dans les espaces tropicaux : pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères innovantes ». C’est le thème de la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale de La Réunion, qui se tiendra au Port du 9 au 12 novembre 2022, organisée par l’Ecole d’Architecture de la Réunion.



Cette manifestation de 4 jours comporte 3 jours de conférences dans la ville du Port, au Kabardock et à l’Ecole d’Architecture, et une journée de visite de terrain. Rassemblant des professionnels et experts de nombreuses régions tropicales du monde, son objectif est d’examiner, de capitaliser et de transmettre les stratégies, les pratiques, les projets et les réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères spécifiquement conçues et directement adaptées aux environnements tropicaux en vue d’y anticiper la transition climatique.



Face aux dérèglements actuels – changements climatiques, montée du niveau des mers, déforestation tropicale, pollution, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources, pénurie d’eau potable – les travaux proposés par les intervenants sous forme de communications et de posters apparaissent centraux vis-à-vis de ces préoccupations, et peuvent éclairer les pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères à La Réunion et dans le bassin indiaocéonique, locales, indo-océaniques, mais également les zones tempérées de plus en plus confrontées aux questions climatiques.



Vers une recherche locale originale en « Architecture, villes et territoires en milieu tropical ». En effet, l’océan Indien est un vaste bassin de plus 75 millions de km2, situé en majeure partie dans la zone intertropicale, qui inclut aussi bien de petits territoires insulaires que de vastes pays bordiers, allant de l’Afrique du Sud à l’Australie en passant par le Mozambique et l’Inde. Ces pays, qui constituent le cadre de vie d’une part non négligeable de la population mondiale, sont aujourd’hui majoritairement urbanisés et posent, du point de vue de l’architecture et de l’urbanisme, des problématiques communes. L’aménagement des territoires, le développement des villes et de la construction, soumis au climat tropical plus ou moins chaud et humide, supposent des savoirs et savoir-faire architecturaux et urbanistiques spécifiques pour concevoir et produire des bâtiments et des quartiers faiblement consommateurs d’énergie, respectueux de l’environnement, proposant un cadre de vie de qualité dans ces contextes climatiques spécifiques.



Ainsi, il s’agit d’enrichir à la fois l’expertise des architectes, des urbanistes, des paysagistes exerçant dans les zones tropicales, majoritairement dans l’océan Indien, et confrontés, dans leurs pratiques, au changement climatique, tout en alimentant la recherche réunionnaise en la matière. Ces problématiques seront ainsi développées au sein des programmes de formation proposés par l’Ecole d’Architecture de La Réunion, seul organisme français d’enseignement supérieur en architecture implanté dans l’océan Indien, au cœur du monde tropical.



Les invités d’honneurs de la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale de La Réunion travaillent et étudient dans des zones tropicales hors Océan Indien, ont réalisé des projets prestigieux et vont apporter des participations de haut niveau.



Cet événement est porté en partenariat avec l’Etat, la Région Réunion, la Banque des Territoires, l’ADEME, la DEAL, le COARM, le TCO, la Ville du Port ainsi que EDF. 2 Invités d’honneurs et conférenciers Le Président de la BIAT2022, Vincent KITIO est architecte et titulaire d’un doctorat en technologies appropriées aux bâti