L’aptitude au commandement à protéger le peuple

Une Commission d’enquête du Sénat a fait témoigner des médecins dont le professeur Raoult. L’instant a été largement suivi en direct. Le résultat a accentué la confusion sur la gouvernance.



En effet, le jeudi 16 mars 2020, le Président de la République déclare que la situation est « inédite » : nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Usant de la posture du Commendement en Chef, il ordonne…La suite des évènements relève des conséquences de son plan de bataille. Lui seul !



Il faut lui donner acte quand dans une affaire peu commune, il proclame : « le responsable, c’est moi et moi seul »… « s’ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu’ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français ». C’est clair.



Il répond « au peuple français » mais il répond aussi « du peuple français» dont il tire sa légitimité. En toute logique, c’est lui que les Sénateurs auraient dû « aller chercher »! Pas les médecins. Encore moins un médicament ! En pleine guerre, on ne peut pas se permettre une telle confusion.



En réalité, nous assistons à la faillite du politique en France. Tous les chefs d’Etat consultent, puis décident, en leur âme et conscience. Si, en France, pays de 65 millions d’habitants, les décisions de l’exécutif ont conduit à une hécatombe de 30 000 morts, aux Seychelles on note aucun mort pour 90 000 habitants et au Vietnam on totalise 35 décès pour 99 millions d’habitants. Il y a bien quelques vérités à égrener devant une commission d’enquête parlementaire sur l’aptitude du commandement à protéger le peuple.