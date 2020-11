La grande Une L'appui incontournable des hélicoptères pour combattre le feu du Maïdo et de Sainte-Marie

L'incendie du Maïdo est loin d'être maîtrisé ce samedi en milieu de journée. Le relief abrupt avec lequel doivent composer les sapeurs pompiers complique la tâche. Parmi les hélicoptères mobilisés, ceux de Mafate Hélicoptères. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 12:58 | Lu 83 fois

Ils sont bien malgré eux aux premières loges d'un triste spectacle. Les habitants du cirque de Mafate assistent depuis la nuit dernière à un incendie qui grignote la végétation à flanc de falaise.



La flotte de Mafate Hélicoptères, qui est constituée de deux appareils, est pleinement mobilisée dans l'incendie du Maïdo mais aussi sur celui de la Grande montée à Sainte-Marie. Si l'incendie dans le nord ne semble plus présenter d'inquiétudes, la bataille est loin d'être gagnée dans les hauts de l'île.



"Nous avons notre hélicoptère Papangue mobilisé à Sainte-Marie et notre hélico Paille-en-queue qui effectue des rotations sur le Maïdo", explique l'équipe de Mafate Hélicoptères.



Les appareils sont configurés en version bombardier d'eau, armés d'un Bambi Bucket, cette poche souple fixée sous le fuselage et que les équipages remplissent au-dessus d'un plan d'eau.



Toutes compagnies confondues, trois hélicoptères étaient réquisitionnés dans la matinée avant une montée en régime à la mi-journée. Ils sont sept actuellement.





