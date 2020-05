National L'application "StopCovid" sera prête le 2 juin, attention aux arnaques ! Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 14:34 | Lu 181 fois

Dans le cadre du déconfinement, le gouvernement a pris la décision de créer une application - StopCovid - qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus. Selon le secrétaire d’Etat au Numérique Cedric O, elle sera prête le 2 juin prochain, indique 20minutes.



Toutefois, il précise que l'application "StopCovid" n'aura pas recours aux plateformes d’Apple et Google. Des applications similaires fonctionnent déjà dans certains pays comme les États-Unis où, les premiers messages d'arnaques commencent à apparaître.



Sur son compte Twitter, un spécialiste de la cybersécurité lance une alerte. Il montre ce qu'il se passe déjà aux États-Unis, et explique les risques que comportent ces messages frauduleux :



"⚠️⚠️ Les 1ères arnaques à la fausse alerte "Vous avez été en contact avec un malade #COVID19" arrivent ⚠️⚠️

Attendez-vous à un déferlement... et ça va faire des dégâts (vols de données et autres...)"

— Gerome Billois (@gbillois) 5 mai 2020





