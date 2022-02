A la Une .. L'application Messenger va permettre d'envoyer des messages vocaux plus long

Une nouvelle mise à jour sera bientôt disponible sur la messagerie de Facebook. Il sera possible d'enregistrer et d'envoyer des messages vocaux d'une durée de 30 minutes, contre une seule actuellement. D'autres nouveautés sont annoncées. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 09:27

Mode éphémère et amélioration des vocaux : il y a de la nouveauté dans l'air chez Facebook Meta.



Une nouvelle mise à jour disponible très bientôt va permettre aux usagers de Messenger, l'application de messagerie, d'enregistrer et d'envoyer des vocaux qui pourront durer jusqu'à 30 minutes. Jusqu'à présent, il n'y avait pas moyen d'envoyer un vocal de plus d'une minute. Il sera également possible d'écouter le message enregistré avant de le faire parvenir à son destinataire. Mais aussi de le mettre en pause puis de continuer.



Pour l'instant, le fait de relâcher le bouton d'enregistrement envoyait directement le message. Ce ne sera donc plus le cas, à l'image de la messagerie Whatsapp qui possèdent déjà ces fonctionnalités.



D'autre part, Messenger va également apporter des changements au mode éphémère, qui supprime les messages après leur envoi. Désormais, il vous sera possible de partager des GIF, des stickers ou encore réagir aux messages. Et si votre destinataire prend une capture d’écran de votre conversation, vous serez immédiatement notifié.