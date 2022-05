L'appel de Ratenon pour empêcher l'élection d'un député macroniste à La Réunion

A l’attention des partis ou chefs de parti.



SOYONS DIGNES DU MESSAGE DES RÉUNIONNAIS



Les gens souffrent et ils expriment cette souffrance par différents moyens.



Les gens souffrent et ils l’ont exprimé lors de la dernière élection présidentielle.



Les gens souffrent à La Réunion mais aussi partout dans les Outre Mers, car le message est unanime.



Les gens souffrent, les Réunionnais s’expriment en s’abstenant et en votant pour le programme de l’Union Populaire avec un score de 40 % au premier tour, quand Macron ne fait que 18 %.



Et au deuxième tour c’est une révolution citoyenne, c’est la désobéissance dans les urnes.



Comme en 2017, en 2022, j’ai fait le choix du respect de l’opinion des gens quand d'autres ont fait le choix d’une consigne incomprise.



Au lieu d’inciter, il fallait comprendre ; les fâchés ne sont pas des fachos.



Mais tout n’est pas perdu, il faut redonner espoir aux gens qui souffrent.



Le troisième tour est une réalité, surtout pas donner une majorité de député à Macron ; C’est l’objectif à atteindre pour que le programme de l’Union Populaire élargi s’applique et non le programme de Macron.



Alors je demande aux forces de progrès de la Réunion d’entendre et de respecter le message des gens qui souffrent.



Chacun doit faire un pas pour que des candidatures uniques et solidaires émergent dans les 7 circonscriptions.



Aucun intérêt partisan ou autre ne doit passer avant l’intérêt des gens.



Pas un député En Marche ou Macroniste à La Réunion.



Soyons dignes et honnêtes face à l'appel de détresse.