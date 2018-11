A la Une ..

L'appel au calme des habitants du Chaudron

Ne plus revivre les mêmes scènes de désolation. C'est pour enrayer la frénésie ambiante au Chaudron, où quelques jeunes semblent déjà prêts à prolonger les hostilités durant la soirée, que la page Fierté Chaudron appelle au calme. Le message initial du mouvement de ce samedi 17 novembre risque fort, une nouvelle fois, de retomber sur les habitants du Chaudron eux-mêmes, avec des biens publics et privés dégradés et du mobilier urbain en feu.

Zinfos974