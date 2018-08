La grande Une L'appel à l'aide de Delphine Caizergues entendu par quatre trailers





Ce weekend, quatre personnes ont répondu favorablement à son appel en faisant des repérages du dernier endroit présumé de la disparition du jeune homme. Ce sont quatre sportifs chevronnés qui, se sentant concernés par cet affreux drame, sont partis du Maïdo dimanche afin de récolter des données. Sachant que la moindre information pourrait être un indice potentiel d'un début de réponse, ils ont pu à l'aide, de montres spéciales trail et de GPS, atteindre le pied de la falaise.



Avec le "coeur et les tripes"



Pour y arriver, ils ont dû se frayer un chemin à travers les broussailles en s'aidant de sabres afin de faire une trace leur permettant d'accéder au plus près de la falaise. Comme nous l'explique un des participant, il aurait été difficile pour un hélicoptère de s'approcher aussi près. De plus, en escaladant à certain endroit, ils se sont rendu compte que la roche est friable rendant difficile voir dangereux une descente par des cordistes.



Ces sportifs aguerris ont entre hier et aujourd'hui cadré une belle zone lors de leur exploration des lieux. Ils ont à coeur d'apporter leur aide à la famille de Mathieu pour qu'elle puisse enfin avoir des réponses. Ils tiennent à apporter leur connaissance de la montagne avec le "coeur et les tripes" comme ils disent.



Disparu il y a plus d'un an, Mercredi dernier, la maman de Mathieu, Delphine Caizergues lançait un appel à l'aide sur la page Facebook "Retrouvons Mat". Elle demande notamment aux habitants des environs ainsi qu'aux randonneurs aguerris de bien vouloir apporter leur contribution sur la topographie des lieux de la disparition de son fils.

Disparu il y a plus d'un an, Mathieu a été déclaré officiellement décédé par le procureur de la République . Cela avait permis l'ouverture d'une enquête ainsi que la mise en examen de ses deux compagnons de randonnée pour non assistance à personne en danger.