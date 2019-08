La grande Une L'appartement "parfait" de Séverine Maillot se transforme en cauchemar. L'assureur jette l'éponge

Son rêve s'est transformé en cauchemar. Devenue propriétaire, Séverine Maillot a rapidement déchanté. Pour elle, c'est la double peine : non seulement elle fait face à des infiltrations d'eau et à un syndic particulièrement négligent, mais en plus, sa compagnie d'assurance a décidé de lui tourner le dos. "Le secteur de l'immobilier à la Réunion est une mafia organisée qui agit en toute impunité", s'insurge-t-elle.



C'est en 2012 que l'enseignante entame sa recherche d'un appartement à acheter à Saint-Denis. "Persuadée d'avoir trouvé la perle rare, un appartement situé comme l'indique la formule consacrée à proximité de toutes commodités, non loin du centre-ville, dans une résidence avec un nom qui évoque la nature, censée être de standing, j'ai vite fait le nécessaire pour devenir propriétaire", raconte-t-elle. "En à peine deux mois, toutes les démarches avaient été effectuées et contente de ma trouvaille, j'ai vite emménagé dans mon nouvel 'home, sweet home'".

Sauf que très vite, son appartement situé rue Jean Cocteau se transforme en "vraie passoire". "Finies les terrasses fleuries, bonjour les terrasses pourries ! Au moindre épisode pluvieux, l'eau s'infiltre et ces problèmes d'infiltrations vont en s'aggravant puisque le syndic de copropriété de l'immeuble ne gère rien du tout !", fulmine-t-elle. "Les experts de toute sorte ne cessent de défiler dans mon appartement, ils le mitraillent tels des paparazzis en quête de sensationnel et adressent à chacun de leur passage un rapport au syndic de copropriété pour lui rappeler qu'il doit procéder à des recherches de fuite et aux éventuelles réparations".



Mais le syndic, lui, ne s'affole pas . "Sa réaction : 'zoreille cochon dans marmit' pois !' ou pour rester dans la thématique 'de l'eau sur feuille songe'", commente-elle. Elle ironise : "Pourquoi agir et gérer le problème ? Il est bien plus simple et lucratif d'encaisser les charges de copropriété !".

"Il a fallu attendre des années avant de déceler un début de réaction de la part de ce syndic", déplore la Dionysienne. Bien longtemps après le début des infiltrations et les premières recommandations des experts, il consent enfin à effectuer une première recherche de fuites.



"Les problèmes allaient pouvoir être, selon les affirmations du syndic de copropriété, réglés en 6 mois. Un an et demi après, je vis toujours dans un appartement souillé par de multiples infiltrations et rien ne bouge, si ce n'est les tâches de moisissure".



Et les problèmes ne se limitent pas aux infiltrations. Car son assureur lui a adressé un courrier pour lui indiquer qu'à la date de son échéance, son contrat ne serait plus renouvelé pour cause de sinistralité... Une résiliation légale, bien que peu scrupuleuse. Après négociation, la société d'assurance accepte de la garder comme cliente mais... sans la garantie dégât des eaux. "Comme si cela me faisait plaisir de déclarer d'aussi nombreux sinistres. Je ne suis pas responsable de tous ces dégâts, je les subis ! Je multiplie les démarches pour essayer de régler les différents problèmes, je me suis même rapprochée d'une association de défense des usagers du logement. Mais aucun résultat...."



Et l'enseignante de conclure : "C'est le pot de fer contre le pot de terre. Mais comme le dit si bien le proverbe créole, 'ti hache y coupe gros bois'". Marine Abat Lu 3999 fois