Courrier des lecteurs L'antibiorésistance est le prochain fléau de notre siècle





À force de m'inquiéter pour trouver une solution pour éviter cette amputation barbare, j'ai fini par découvrir un article que je qualifie de plutôt "très inquiétant"...

C'est le rapport 2019 de l'OMS qui parle de l'antibiorésistance comme prochain fléau de notre siècle... D'ici 10 a 20 ans on va pouvoir mourir de petites infections classiques, de grippe etc etc...



Les antibiotiques ne sont plus la solution, il faut trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies comme la PHAGOTHERAPIE...



En France on se donne bonne conscience, on expérimente, on observe... On traite quelques cas et on fait des rapports alors que durant 60 ans cette thérapie a fait ses preuves en France et qu'on a tous les résultats en Europe de l'est (70% de réussite là ou la médecine est tenue en échec !)



Oui, cela n'est pas valable pour tout mais pour moi ça l'est et je veux accéder à ces soins mais refus sur le sol national, d'où ma volonté de partir en Georgie !

C'est aussi valable pour tant d'autres qui ne savent même pas que cette possibilité existe car rien n'est médiatisé, cela nuirait sûrement à d'autres gros intérêts...

Rappel des chiffres 12.500 morts et 55.000 amputations chaque année en France !

Je veux médiatiser ce sujet et le ferais sur ce thème...



Aujourd'hui c'est moi, mais demain... Vous ?



J'ai alerté la presse écrite et télévisée je n'ai pas eu de retour depuis un mois en dehors ZINFOS 974 qui m'a offert une place de choix et de cela je saurais me souvenir.

Je pense (sauf intérêt des médias avant cette date) entamer une grève de la faim sur la place publique... C'est un moyen de communiquer, pour déclencher la conscience publique sur un sujet aussi grave et peut-être une solution pour moi qui cherche des moyens pour accéder au traitement.



Pour sauver ma jambe, je suis prêt à cela...



Merci de m'avoir lu... Marc Craye, Saint-Leusien







