L'antenne de la CGSS de Saint-Louis ne reçoit plus le public

L’antenne de la CGSS de St-Louis ne reçoit plus le public depuis ce vendredi 14 septembre. Une nouvelle qui a suscité l’indignation d’élus et politiques Saint-Louisiens de tous bords."Cette décision de la CGSS ne fera qu'augmenter les inégalités à l'accès aux soins", a déclaré Philippe Rangama du PEUP."Ces fermetures annoncées de services de proximité utiles à la population sont des signaux d’alarme de la dégradation constante des conditions de prise en charge des Réunionnais les plus fragiles", s’est insurgé Pierrick Robert.Sur sa page Facebook, l’ancien maire de Saint-Louis, Cyrille Hamilcaro, affirme que "Saint-Louis ne peut redevenir une annexe de Saint-Pierre pour les services publics". Une pétition en ligne , qui a recueilli pour le moment 944 signatures, a également été lancée par l’élue Juliana M’Doihoma.Si l’antenne de Saint-Louis est fermée au public, les 5 agents qui y travaillent ont désormais pour mission des tâches de production, indique la direction de la CGSS. "Les affiliés pourront utiliser la borne interactive ou adresser leur courrier via la boîte aux lettres ou par téléphone. Seules seront prises en rendez-vous les personnes en situation de difficulté et identifiées par le CCAS", précise la direction de la Sécurité sociale.