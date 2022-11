L'annonce surprenante du président de Madagascar

Dans l’optique de booster le tourisme sur la Grande Ile, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, ne veut plus uniquement compter sur les lémuriens. Il le dit lui-même, comme dans le film d’animation Madagascar, il faut des animaux de la savane tels que des girafes, des zèbres, des éléphants. Cela afin d’attirer davantage de touristes « safari ».



« Nous voulons voir des girafes, des zèbres, des éléphants et beaucoup d’autres animaux. Je suis convaincu que des millions de personnes viendront à Madagascar pour voir ces animaux », a-t-il soutenu.



Il a fait cette annonce surprenante à l’occasion du Forum des investissements pour l’émergence de Madagascar, à Antananarivo. Il compte concrétiser cette annonce surprenante en créant une franchise de taxes à tous les entrepreneurs qui se lanceront dans l’aventure pour peupler les aires protégées de ces animaux sauvages.



En ce qui concerne les vraies infrastructures telles que des hôtels aux normes, des routes praticables et surtout la sécurité publique, aucune piste de réflexion n'a transpiré, pour l’heure, du discours du chef de l’Etat.