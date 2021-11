L’anniversaire de la Commune de Paris s’achève en beauté

La dernière d’entre elles se tenait ce jeudi 25 novembre 2021 à la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville. Un rendez-vous auquel Suzelle BOUCHER, deuxième Adjointe en charge des Affaires Culturelles, et Hélène ROUGEAU, 12ème Adjointe notamment délégué aux Affaires militaires, participent.

Trois conférenciers : Raoul LUCAS et Mario SERVIABLE, membres de l’Académie de l’île de La Réunion, et Jean-Paul NANGUET, membre de la Ligue des Droits de l’Homme.

Saint-Paul, terre des talents et des créativités, souhaite apporter un éclairage sur cette période méconnue. Cet événement historique et marquant de la capitale se déroulait sur un peu plus de deux mois, du 18 mars au 28 mai 1871, à la suite de la Guerre Franco-Prussienne.

Grâce à ces 4 conférences, la Municipalité apporte ainsi la Culture au plus près de la population en l’encourageant à vivre et partager ces différents temps forts.

Nous vous proposons un retour en images sur la conférence du 25 novembre et sur celle du 4 novembre, toutes les deux animées par Mario SERVIABLE.