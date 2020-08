Courrier des lecteurs L'année liturgique est longue et remplie d' évènements...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 09:15 | Lu 147 fois

Comme un calendrier sportif après tout.

On vit dans la planification et la programmation....comme pour intellectualiser le temps..



Je suis aussi dubitatif que vous...ou de beaucoup.



Cependant il ne faut pas rester aux apparences, à l' aspect matériel des choses , d' un sacrifice qui n' a jamais eu lieu...sauf lancé comme un défi puis arrêté d' autorité par celui-là même qui l' avait ordonné...comme pour manifester sa puissance... il y a certainement une symbolique que les matérialistes ne peuvent découvrir..les métaphores ou allégories du sacrifice d' Abraham c' est quelque chose...c' est le concept d' un lien d' amour sublime qui nous échappe...maintenant est-ce que ça mérite d' être perpétué sous les formes diverses et variées dans nos villes...même transformé ou vendu en fête du partage...le matérialiste voit plutôt et avant tout le partage comme une solidarité sociale basée sur des droits égaux...



Le propre de l'être c' est d' être capable de passer à l' abstraction..ce lien d' amour de Dieu et des Hommes ne peut-il prendre une autre forme que par le sacrifice d' animaux.



Pourquoi faut- il qu' il y ait toujours un sacrifié...



Est-ce une loi de la nature que nous enseigne le Divin...



On touche là au problème de l' évolution...



Ca fera bondir ! Mais c'est pour cela que je le dis...



Mais qu'un animal soit sacrifié dans l' arrière cours d' une kaze, les sacrificateurs maladroits ou acharnés, baignés de son sang comme pour mieux se purifier de leurs mauvais ressentis..ou que ce même animal soit officiellement conduit à l' abattoir agréé ...ou est la différence pour lui...et dans l' esprit de celui qui mangera sa chair.



C' est à perdre son latin...



Sauf à vouloir toujours casser du sucre sur le dos des autres...comme pour mieux se positionner.



Et les matérialistes sont champions de ça !





Publicité Publicité