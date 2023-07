Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’année 2023 sous le signe du sport dans les écoles saint-pauloises Dans le cadre de son label Terre des Jeux 2024, la commune de Saint-Paul a permis à tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de la commune de découvrir les activités athlétiques à travers Athlécoles. Ce projet s’est déroulé en plusieurs phases : une première intervention des éducateurs au sein des écoles, suivie d’une unité d’apprentissage menée par les enseignants pour les préparer aux regroupements inter-écoles organisés par bassin de vie. Il s’est terminé en apothéose ce samedi 1er juillet au Stade olympique de Saint-Paul et permettra à vingt élèves d’assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tous les élèves de maternelle de la commune sont également familiarisées avec les activités athlétiques. Les enseignants accompagnent les élèves dans la découverte des activités « courir, sauter, lancer » en menant des unités d’apprentissage tout au long de l’année qui se concrétisent lors des maternathlons encadrés par les élèves des classes organisatrices sans qui ces événements ne pourraient avoir lieu. Les CM2 de Monsieur MILLELIRI de la Saline-les-Bains, les CM1/CM2 de Monsieur Labbé de l’école Jean-Luc Daly ERAYA, les CM2 de Madame Rivière et les CM1/CM2 de Monsieur CASIMIR de l’école Mathilde FRAPPIER de MONTBENOIT, les CE2 de Madame LAMOTTE et les CM1 de Madame ARRIGHI de l’école de l’Éperon, les CM2 de Monsieur PINSON de l’école de Bellemène méritent d’être félicités pour leur sérieux et leur inventivité dans l’encadrement des ateliers proposés par les conseillers pédagogiques EPS. En collaboration avec les services de la mairie de Saint-Paul, les trois conseillers pédagogiques EPS ont pu également organiser les rencontres inter-circonscriptions de rugby, ultimate ballon et biathlon qualificatives pour les rencontres départementales. Les élèves de soixante-quinze classes de Saint-Paul se sont affrontés sur le stade de la Saline-les-Bains dans le respect des valeurs du sport. Les arbitres de la section sportive Rugby du collège Marcel GOULETTE et les élèves de CM2 de l’école de la Saline-les-Bains ont très largement contribué à la réussite de ces belles journées sportives.

Le travail de qualité des enseignants ainsi que la persévérance et les efforts fournis par les élèves leur ont permis de défendre fièrement les couleurs de la commune de Saint-Paul au niveau académique.

Cette belle dynamique a permis à de nombreuses classes saint-pauloises de se hisser sur les podiums académiques.

Ultimate ballon :

CE1 : victoire de la classe de CE1 de Madame RENAUD de la Saline-les-Bains.

CE2 : victoire de la classe de CE2 de Monsieur BOYER de l’école Jean ALBANY, deuxième place pour la classe de CE2 de Mesdames SUHARD et FAUGIER de l’école de l’Hermitage-les-Bains.

Rugby

CM1 : troisième place de la classe de CM1 de Dominique FLORIAN, entrainée par le directeur M. SPAMPINATO de l’école Leconte DELISLE

CM2 : deuxième place de la classe de CM2 de Monsieur MILLELIRI de la Saline-les-Bains.

Biathlon

CM1 : troisième place de la classe de CM1 de Madame PRONIER de l’école de Grand Fond.

CM2 : victoire de la classe de CM1/CM2 de Madame BACHOU de l’école de Grand Fond, troisième place de la classe de CM2 de Mme CARMAGNOLE de l’école de Leconte DELISLE

Voile

Victoire de la classe de CM1 de madame KRYSTOFORSKI de l’école de Roquefeuil.

Troisième place de la classe de CM1/CM2 de M. CASIMIR de l’école Mathilde FRAPPIER DE MONTBENOIT

Kayak

Deuxième place de la classe de CM2 de Madame BODIER de l’école Emile HUGOT.

Ces rencontres se sont achevées en musique avec la rencontre Récréadanse qui a accueilli neuf classes à la Maison Gran Kour pour des prestations de qualité sous le regard admiratif de Madame Nila RADAKICHENIN, élue aux affaires scolaires. Les trois inspections de Saint-Paul remercient la mairie de Saint-Paul pour son rôle majeur dans l’organisation de ces événements sportifs et félicitent les élèves et les enseignants pour leur engagement sportif car si l’on en croit les mots de Roxanna MARICINEANU, ancienne ministre déléguée en charge des sports, « une nation sportive est une nation en bonne santé, confiante et épanouie ».







