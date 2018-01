L’année 2017, la plus sûre dans l’histoire de l’aviation

Une bonne nouvelle pour commencer 2018 : jamais une année n’a été aussi pauvre en accidents d’avion que celle de 2017.



L’Aviation Safety Network (ASN) nous apprend que sur l’ensemble des vols commerciaux avec passagers et d’avion-cargo dans le monde, seuls 10 accidents ont été recensés. Sur ces dix accidents, on compte seulement 44 morts pour toute l’année.



A titre de comparaison, pour les mêmes types de vol, l’an dernier on dénombrait 10 accidents pour 303 morts. Il y a 10 ans, c’était 29 accidents pour 771 morts.



Tous cela n’a rien d’étonnant pour Harro Ranter, président de l’ASN : "le nombre moyen d’accidents d’avion de ligne est en déclin constant et persistant grâce aux efforts continus des organisations aéronautiques internationales".