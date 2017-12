L'animateur TEX aux oubliettes... ... parce que Desproges avait raison !

Pierre Desproges, un des humoristes les plus géniaux dessous les temps, disait : "On peut rire de tout... mais pas avec n'importe qui".

Oups ! a dû penser l'animateur Tex, des "Amours", viré de son émission, lui aussi humoriste de talent, mais à la mémoire courte.

Il aurait dû se rappeler, par exemple, que 99,99% des Français sont essentiellement cons ! Donc pas aptes à comprendre une amusette au 3è degré.



Dans une émission de Courbet (Julien, pas Gustave-de-la-Touffe), Tex avait lancé : "Que dit-on, à une femme qui a les deux yeux au beurre noir ?... On ne dit rien parce qu'on le lui a déjà expliqué".



Seuls les connards, les crétins, les abrutis, les trous-duc', c'est-à-dire 99,99% des téléspectateurs penseront que Tex approuve le fait que cette femme soit battue.



Tex dissimule son profond humanisme sous ses sourires et ses ironies acerbes, souvent frappées au coin du bon sens.



Mais voilà, les abrutis etc. ont appelé en masse le CSA (Cénacle des Super Abrutis) pour réclamer son renvoi. Le CSA (Compagnie des Séniles Abscons) a aussitôt obéi, de peur de déplaire.



Parce qu'on n'a plus le droit de parler ouvertement. Faut pas dire "Didier Robert est un mégalomane introverti" mais "quelqu'un ayant du mal à communiquer". Pas le droit de dire que "Michel Fontaine est un salaud qui trahit ses amis" mais "un élu qui ne sait pas s'entourer de vrais amis".





