A la Une .. L’ancienne usine sucrière de Pierrefonds sélectionnée par la Mission Patrimoine 2022

La liste des sites emblématiques d’Hexagone et d’Outre-mer retenus par la Mission Patrimoine pour cette année 2022 a été dévoilée ce lundi. L’usine sucrière de Pierrefonds a été sélectionnée parmi 18 sites. Par NP - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 10:32





Depuis 2018, la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du Patrimoine, a aidé 645 sites pour leurs travaux de restauration. Les 182 millions d’euros mobilisés depuis ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites. L’ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre bénéficiera d’une aide et figurera sur les tickets de la Française des Jeux. "Une réhabilitation qui, très souvent, va être synonyme de renouveau et d’attractivité pour ces territoires", présage le ministère de la Culture qui soutient l’opération destinée à sauvegarder le patrimoine.L’usine sucrière de Pierrefonds constituait le fleuron de l’industrie agro-alimentaire dans le sud jusqu’à sa fermeture en 1970. Aujourd’hui, les bâtiments doivent être réhabilités dans le cadre du projet Pierrefonds Village. Depuis 2018, la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du Patrimoine, a aidé 645 sites pour leurs travaux de restauration. Les 182 millions d’euros mobilisés depuis ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites.