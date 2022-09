A la Une .. L'ancienne usine sucrière de Pierrefonds bénéficie d'un sacré coup de pouce de 500 000 euros

La CIVIS a reçu ce samedi le chèque de la Mission Patrimoine dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds. L’intercommunalité n’a découvert le montant de ce coup de pouce que ce matin et il est important. Par LG - Publié le Samedi 17 Septembre 2022 à 13:03

Sélectionnée par la Mission Patrimoine pilotée par Stéphane Bern et le groupe FDJ parmi 18 sites emblématiques en cette édition 2022, l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds bénéficiera d'un soutien financier conséquent de 500 000 euros destinés à sa réhabilitation.



Alors que le coût estimatif des travaux liés au seul désamiantage du site industriel s’élève à 2,7 millions d’euros, il représentait jusque-là un véritable frein financier pour la ville de Saint-Pierre, propriétaire du lieu.

Mais en 2022, grâce à l’Etat via le Fonds Friches, et donc de la Mission Patrimoine et ses partenaires qui apportent leur soutien financier sur le volet désamiantage, le projet de réhabilitation connaît une nouvelle impulsion.



7,5 hectares à imaginer



L’étude de programmation qui va être lancée permettra de faire émerger un programme d’activités dans lesquelles pourraient s’implanter des services et équipements de proximité avec la réalisation d’aménagements paysagers de qualité, des activités économiques ou encore un ou des espaces destinés à la scénographie et la mise en valeur des éléments patrimoniaux tels que les machines existantes dans le but de donner une vision d’ensemble du processus de production de sucre. La mise en valeur de la façade, des menuiseries, des pierres de taille ou encore de la cheminée ne sera pas oubliée.



Cette mise en valeur du site qui s’étend sur 7,5 Ha ne serait pas possible sans le concours et la mémoire des anciens qui habitent le quartier.



Ils ont été conviés dès le début du projet à imaginer quel pourrait être le devenir du site et comment son histoire pourrait perdurer malgré son lifting à venir.



"Cette démarche de co-construction est la colonne vertébrale de l’étude de programmation qui sera menée. Elle permettra d’améliorer le projet en s’intéressant à l’histoire du lieu d’une part et à son devenir d’autre part, notamment à travers la question de l’expertise d’usage", indique la CIVIS.



En plus du coût estimatif des travaux de désamiantage évoqué plus haut, les études pré-opérationnelles liées à la dépollution et à la programmation du site coûteront 515 000 €.



Aux côtés de la participation financière de la CIVIS et de la Ville de Saint-Pierre, le Plan France Relance "AAP Fonds Friches" 2ème édition complètera à hauteur de 1,6 million d’euros le chèque de la Mission Patrimoine dont le montant a donc été dévoilé ce matin. D’autres sources de financements seront sollicitées sur la base des conclusions et orientations de l’étude de programmation.

La démarche de réhabilitation continuera de s’appuyer sur une association et une concertation forte des habitants et acteurs du quartier tout au long du projet :