L’ancienne ministre des outre-mer veut sauver France Ô

"Longtemps les ultramarins ont perçu qu’ils étaient des Français de seconde zone, que les cultures, les réalités des outre-mer, y compris dans l’Hexagone, sont « entièrement à part » et qu’elles n’ont ni voix au chapitre ni droit de cité sur une grande antenne."



L’ancienne ministre des outre-mers a publié un manifeste contre la fermeture de France Ô, alors qu’Emmanuel Macron affirmait encore le mois dernier sa volonté de ne pas faire machine arrière.



"Le déficit chronique d’images positives infligé aux ultramarins, se vit et se constate au quotidien. Or nous savons que la télévision constitue le principal outil de valorisation de la culture, des productions et des imaginaires de la diversité en France" écrit-elle, rappelant que la création de France Ô avait pour objectif de corriger le déficit d’images de l’outre-mer dans la télévision publique, créant ainsi un lien d’utilité sociale entre l’hexagone et les territoires ultramarins.



"La France est un grand pays notamment par sa présence sur tous les océans, de la Polynésie aux Caraïbes, et pour le rester elle doit impérativement se représenter elle-même"



Si le gouvernement souhaite réformer France télévision et faire des économies, George Pau-Langevin dénonce la faible part du budget que représente la chaîne dédiée aux outre-mers : "L’économie réalisée s’élèverait à environ à 0,56 % des crédits de l’audiovisuel public, soit 0,91% du budget de France Télévisions. Un exploit ! On le voit, les maigres économies ainsi générées ne peuvent à l’évidence rétablir l’équilibre financier du groupe".



"Il est illusoire de penser un seul instant qu’une fois France Ô détruite, la technostructure du groupe France Télévisions sera aussitôt disposée à ouvrir ses antennes à cette France d’outre-mer dont elle s’est toujours fort peu souciée."



George Pau-Langevin aux côtés des signataires de ce manifeste demande à l’actuelle ministre des outre-mer Annick Girardin, au ministre de la culture Franck Riester ainsi qu’à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision, de renoncer à cette "clôture insolite".