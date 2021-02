A la Une .. L'ancienne DGS de Jean-Claude Fruteau s'expliquera en juin sur des accusations de harcèlement moral

S'estimant victime de harcèlement moral et d'avoir été placardé par l'ancienne DGS de la mairie de Saint-Benoît sous la précédente mandature, un agent de la collectivité a décidé de porter plainte. Le procès aura lieu le 15 juin. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 09:39 | Lu 773 fois

La DGS avait quitté ses fonctions en 2019 et une plainte pour harcèlement moral avait été déposée dans le courant de cette même année par René Chane Laï.



Des investigations avaient été menées par le procureur adjoint sur des faits remontant à 2013 jusqu'à 2019. Il est reproché à l’ancienne directrice générale des services plusieurs faits tels la placardisation et l’isolement de René Chane Laï, la modification de la fiche de poste de ce dernier et un contrôle assidu de son travail.



À l’époque, la municipalité de Jean-Claude Fruteau avait apporté son soutien à la DGS dans ses démarches judiciaires. À la demande de cette dernière, la commune avait engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de René Chane Laï pour demander sa mise en retraite d’office avant de se voir suspendu provisoirement de ses fonctions.



Pour l'agent communal, plusieurs raisons pourraient expliquer cet "acharnement" sur sa personne. L’une d’elles serait d’ordre politique. Recruté sous Jean-Claude Fruteau il y a plus de 20 ans, René Chane Laï soupçonne la DGS de lui avoir fait payer d'être resté en poste lors de la mandature de Bertho Audifax au début des années 2000 avant le retour de Jean-Claude Fruteau à la tête de la commune en 2008.



La seconde raison de cette mise en retrait serait d’ordre personnel, une question de diplômes entre les deux parties, poursuit M.Chane Laï, pour tenter d’expliquer sa mise à l’écart. Selon lui, il avait été recruté avant tout en raison de ses compétences et de ses diplômes dans son domaine et non de "ses affinités politiques".



Ces informations avaient été remontées par l’ancien architecte communal auprès du délégué syndical (qui avait saisi le comité d’hygiène - CHSCT), de l’ancien DGA et de l’ancienne première adjointe Herwine Boyer-Pitou.



Ses avocats relèvent par ailleurs qu’aucun incident n’avait été relevé dans le rapport disciplinaire de leur client "et ce en 35 ans de services" et que le Centre de gestion avait à l’époque tancé la municipalité d’alors de justifier sa démarche.



Entre-temps, l’élection de Patrice Selly a quelque peu changé la donne. En effet, lors de son arrivée à la tête de la cité bénédictine, le nouvel édile s’était engagé à défendre les droits et intérêts des élus et des agents communaux en les accompagnant dans leurs démarches judiciaires, à chaque fois qu’ils seraient victimes de brimades ou de pressions dans le cadre de leurs fonctions.



De fait, la nouvelle équipe municipale s’est portée au même titre que René Chane Laï partie civile dans cette affaire, le premier représenté par Me Iqbal Akhoun tandis que la défense de la collectivité sera assurée par Me Georges-André Hoarau.



L’ancien avocat de la commune sous Jean-Claude Fruteau, Me Alain Rapady, assurera de son côté les intérêts de Marie-Lise Baret lors du procès attendu le 15 juin prochain.



