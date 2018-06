L'ancien secrétaire d'Etat à l'Outremer Yves Jego annonce son retrait de la politique

Yves Jégo, qui a été secrétaire d'Etat à l'Outre-mer entre mars 2008 et juin 2009, qui a été élu quatre fois député et quatre fois maire, a annoncé son intention de se retirer de la politique le 15 juillet prochain.



"La vie politique n’est pas un viager. Je l’ai vécue avec passion mais j’ai envie aujourd’hui d’aller m’investir ailleurs", en tant que dirigeant d'une start-up innovante dans le secteur du développement durable et de la transition énergétique.



"J’arrive à un moment de ma vie où je veux être le plus utile possible pour l’intérêt général. Aujourd’hui, ça n’est - hélas - plus au sein de nos institutions que je peux l’être", continue Yves Jego. Selon lui, "le Parlement est devenu un outil conservateur plutôt qu’un levier d’innovation et d’anticipation. Les raisons sont multiples : le poids des lobbys, les habitudes, la discipline majoritaire, les petits jeux politiques… Les grandes causes avancent plus désormais grâce aux start-up ou aux ONG que grâce aux députés".



Et quand on l'interroge sur son plus grand regret, il répond sans hésitation : "C’est d’être resté trop peu de temps au gouvernement pour avoir pu changer le modèle économique et social des Outre-Mer".