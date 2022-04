A la Une . L’ancien ministre des DOM-TOM Bernard Pons est décédé

Bernard Pons est décédé ce mercredi dans la commune d’Aigues-Mortes où il vivait depuis de nombreuses années. Parmi toutes ses fonctions politiques, il a été ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 16:25

Bernard Pons est décédé ce mercredi 27 avril à l'âge de 95 ans. Ce fidèle de Jacques Chirac était parmi les fondateurs du parti RPR, le Rassemblement pour la République.



Député du Lot, de l'Essonne puis de Paris à la longévité exceptionnelle (de 1967 à 2002), le médecin généraliste de profession a occupé de nombreuses fonctions ministérielles.



Tout d'abord secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture de 1969 à 1973 dans le gouvernement Chaban-Delmas et Mesmer I, puis ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer de 1986 à 1988 dans le gouvernement de cohabitation Chirac II sous la présidence Mitterand, il a également été ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme lors des deux premières années de la présidence de Jacques Chirac en 1995.