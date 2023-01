A la Une .. L'ancien ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer est désormais avocat

L’ancien ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer a prêté lundi serment au Barreau de Paris, rapporte le journal Les Echos. Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:01

Jean-Michel Blanquer, agrégé en droit public et professeur à Paris II Panthéon Assas depuis la rentrée 2022, est désormais avocat. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a prêté serment au Barreau de Paris ce lundi, rapporte le journal Les Echos.



Le quinquagénaire a rejoint en qualité d’associé le cabinet Earth Avocats spécialisé dans l’économie des « bien communs » comme l’eau, l’énergie et l’immobilier, en qualité d'associé.



Le fondateur du cabinet, Yves-René Guillou, a rencontré Jean-Michel Blanquer dans les années 1990 sur les bancs de l’université, apprend-on dans Les Échos. D’ailleurs, les deux amis étaient assistants du professeur Philippe Ardent, spécialiste en droit à Paris II.



Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Michel Blanquer sera sollicité concernant les projets à dimension d'intérêt général.