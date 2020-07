A la Une .. L'ancien maire de Cilaos accusé de signer des contrats malgré sa défaite

Le nouveau maire de Cilaos Jacques Técher dénonce les étranges pratiques de l'ancien maire, qui semble n'avoir pas intégré sa défaite et signe des contrats PEC et titularise des agents, durant la transition.





"Je suis stupéfait, il croit encore être maire, c'est du déni! Il a dit publiquement que, si j'annule les contrats qu'il signe en toute illégalité, il sera avec eux devant la mairie pour manifester. C'est une tentative de déstabilisation", réagit le maire élu Jacques Técher. La victoire de Jacques Técher est sans appel, il a remporté 55,42% des voix contre 41,02% pour l'ancien maire Paul Franco Técher. Celui-ci n'est plus aux manettes à Cilaos, mais agit comme s'il l'était encore, estime le nouveau maire, en pleine période de transition, le nouveau conseil municipal s'installant dimanche prochain.Paul Franco Técher, selon le maire élu, aurait décidé de tenir ses promesses électorales, et serait en train de titulariser 24 agents, et de signer des contrats PEC, "en toute illégalité". Durant l'entre-deux tours, Paul Franco Técher avait créé 24 postes de titulaires, ce qui avait fait l'objet d'une plainte au procureur, Jacques Técher estimant qu'il s'agissait de promesses de campagne, et d'achat de voix. Ces créations de postes avaient été rendues possibles de par la période exceptionnellement longue entre les deux tours des municipales, pour cause de crise sanitaire."Je suis stupéfait, il croit encore être maire, c'est du déni! Il a dit publiquement que, si j'annule les contrats qu'il signe en toute illégalité, il sera avec eux devant la mairie pour manifester. C'est une tentative de déstabilisation", réagit le maire élu Jacques Técher.