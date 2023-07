A la Une . L'ancien député André Maurice Pihouée est décédé

André Maurice Pihouée, ancien député RPR, conseiller général et conseiller municipal saint-pierrois, est décédé à l'âge de 90 ans. "Un grand homme politique réunionnais nous a quittés", informe David Lorion qui comptait André Maurice Pihouée parmi ses fidèles soutiens. Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 12:17

David Lorion, ancien député de la 4ème circonscription :

"Il avait été le pilier de l’opposition Saint-Pierroise depuis 1981 ! Conseiller général de la 1ère circonscription de Saint-Pierre sans discontinuité pendant sa vie politique, député de la 4ème circonscription entre 1995 et jusqu’à la dissolution de 1997 voulue par son ami et ancien Président de la République Jacques Chirac.



Il était l’homme de confiance de tous, admiré pour sa droiture et ses valeurs morales. Catholique pratiquant, d’une grande humanité et d’une empathie qui nous a tous un jour réconfortés, il avait quitté les batailles électorales après avoir pendant tant d’années tracé le chemin et gardé l’espoir de la victoire qui s’est concrétisée par l’élection de Michel Fontaine aux municipales de 2001.



Lorsque je suis candidat à la députation avec l’appui de Michel Fontaine, il me soutient chaleureusement comme à chaque étape de ma vie politique. De plus en plus discret pendant ses dernières années, il ne recevait plus que ses amis et passait voir ses militants de toujours à Basse Terre où on l’appelait toujours « docteur ». Je présente à toute sa famille, notamment à son épouse et ses enfants Alain et Marianne toutes mes condoléances et je peux leur assurer de partager avec eux une immense tristesse."

Cyrille Melchior, président du Département : "C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris ce matin le décès de notre ancien collègue Conseiller général - le docteur André Maurice Pihouée.



Je garderai le souvenir d'un homme engagé à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie politique.

Sa rigueur et sa grande bienveillance, l'ont toujours accompagné notamment lors de ses décisions au Conseil général, dont il fut un de ces grands élus qui auront marqué leur passage.



J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."



Imrhane Moullan, homme politique à Saint-Pierre : "André-Maurice Pihouée, le meilleur d’entre nous !



C’est avec émotion que j’apprends la disparition du Docteur André-Maurice PIHOUÉE à l’âge de 90 ans.



Homme affable, honnête et d’expérience, humaniste et humble, il est incontestablement le plus grand homme politique de Saint-Pierre sur ces 46 dernières années.



C’est lui qui a porté haut les valeurs et les combats de notre famille politique notamment sur notre commune sudiste pendant 20 ans - de 1981 à 2001 - avant que d’autres ne viennent opportunément cueillir le fruit qui était déjà mûr et prêt à tomber.



C’est sur sa recommandation que j’ai débuté ma carrière professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en 2003 au Conseil Général de La Réunion, alors qu’il était conseiller général de Saint-Pierre, vice-président du Département et membre de la Commission d’Appel d’Offres où j’ai eu la chance de le côtoyer.



Il m’avait aimablement accueilli à son domicile et personnellement encouragé pour mon engagement politique à l’occasion des élections municipales de 2020 à Saint-Pierre.



A sa famille et ses proches, à ses militants, j’adresse mes sincères et républicaines condoléances !"



Jean-Louis Lagourgue, sénateur : "J’ai appris avec une grande tristesse la disparition du Docteur André- Maurice Pihouée, ancien Conseiller général, Député et président de la fédération départementale du RPR.



Pour l’avoir longtemps côtoyé notamment au Conseil Général, je retiendrai l’image d’un homme d’une grande valeur, intègre et fidèle à ses convictions.



Chiraquien de la première heure, gaulliste convaincu, le Docteur Pihouée a été un modèle pour beaucoup de militants et d’élus auxquels il a ouvert la voie de l’engagement politique.



André-Maurice Pihouée a toujours témoigné d’une grande générosité dans son action publique. Il avait le sens du devoir et de l’intérêt général chevillé au corps et sa capacité incroyable de rassemblement était louée de tous.

Je garderai naturellement un excellent souvenir de ce grand homme politique de La Réunion.



A sa famille, à ses proches j’exprime toute ma sympathie et présente mes sincères condoléances."