A la Une ... L’ancien bibliothécaire Alain-Marcel Vauthier est mort

Il était le Conservateur en Chef des bibliothèques de La Réunion. Véritable mémoire de notre île, Alain-Marcel Vauthier s’est éteint ce mercredi 26 février à l’âge de 77 ans.



En 2013 il avait notamment reçu les insignes de Chevalier de le Légion d’Honneur pour sa vie consacrée à la lecture et aux livres, et au développement de la bibliothèque départementale, qu’il n’a plus quittée après y avoir mes les pieds pour la première fois à l’âge de 10 ans.

Didier Robert, président de Région a notamment réagit:



"La Réunion vient de perdre un des plus fervents gardiens de sa culture et de ses richesses. Cet homme de livres et de lettres a dédié sa vie à la préservation du patrimoine littéraire réunionnais. Que ce soit en tant que Président de l'Académie de La Réunion, comme Conservateur en chef des bibliothèques, comme Administrateur historique des caisses locales et régionales du Crédit Agricole, ou comme grand collectionneur, Alain Vauthier a toujours voulu partager avec le plus grand nombre, son amour de La Réunion. En 2013, il a été décoré de la Légion d'honneur au cœur même de la Bibliothèque départementale de Saint-Denis, où il a travaillé pendant plus 60 années. Il restera longtemps dans la mémoire des Réunionnais comme l'homme fort de la préservation du bon vivre à la créole. J'adresse mes très sincères condoléances à sa famille, à ses proches et ses nombreux amis du Brûlé et d'ailleurs".





Le communiqué de Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental:



Suite au décès de Alain-Marcel Vauthier, le Président du Conseil départemental et les Conseillers départementaux expriment toutes leurs condoléances à sa famille et à ses proches. Alain-Marcel Vauthier a dirigé la Bibliothèque départementale de La Réunion pendant près de 30 ans, et a accompagné son développement tout au long de ces années de travail.

Passionné par l'histoire de La Réunion, bibliophile reconnu, Alain-Marcel Vauthier a contribué à faire connaître le patrimoine écrit de notre île.

Son engagement au service de la culture s'est prolongé pendant de longues années au sein de l'Académie de La Réunion qu'il présidait depuis sept ans. La Réunion perd aujourd'hui un grand érudit auquel la Collectivité départementale souhaite

rendre hommage...

