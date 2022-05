A la Une .. L'ancien Premier ministre François Fillon condamné à de la prison ferme

​Le jugement est tombé dans l’affaire Fillon. L’ancien Premier ministre a été condamné en appel à quatre ans de prison dont un an ferme. Son épouse a également été reconnue coupable. Par LG - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 16:40

Un Premier ministre condamné à de la prison ferme. François Fillon vient d’être condamné à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l’affaire dite des emplois fictifs.



Le jugement est légèrement moins sévère qu’en première instance puisque François Fillon avait écopé de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans ferme le 29 juin 2020.

L’homme politique aux multiples mandats dont celui de député de la Sarthe a également été condamné à payer 375.000 euros d’amende. Son avenir politique semble lui aussi tout aussi compromis qu’il y a deux ans puisqu’il a écopé de dix ans d’inéligibilité, une peine similaire à celle prononcée en première instance.



Peine aménagée ?



L'épouse de l'ancien Premier ministre, Pénélope Fillon, a quant à elle été condamnée à deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende contre trois ans d'emprisonnement avec sursis, la même amende, et deux ans d'inéligibilité en première instance.



La peine de prison ferme prononcée à l'encontre de l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy pourrait être aménagée pour être exécutée sous bracelet électronique. Un point qui sera abordé lors d’une prochaine convocation devant un juge d'application des peines.