Bien être L’ananas : Du goût et des vertus...

L’ananas est incontournable en cette saison sur l’île, surtout en cette saison. C’est un fruit rafraichissant et goûteux. Un de mes fruits préférés ! En plus de sa saveur, c’est un fruit riche en nutriments : des valeurs importantes en vitamine C, en béta carotène mais aussi en bromélaine. Par Chrisy - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 09:55



- renforce notre système immunitaire,

- a des actions antivieillissement ou cicatrisantes de la peau

- favorise digestion

- joue un rôle de prévention de certaines maladies chroniques, maladies cardiovasculaires.



Stop aux idées reçues cependant. L’ananas favorise-t-il la perte de poids ? Ceci est faux.

En effet, la broméline va faciliter la digestion et agit sur le tissu adipeux, mais la dose que contient l’ananas est trop minime pour avoir une action "brûle graisse".



Toutefois, sa valeur calorique est raisonnable : 54,4 kcal pour 100g. Alors, rendez-vous au marché forain !



