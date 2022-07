A la Une . L'amour renaît entre Ben Affleck et Jennifer Lopez

En avril dernier, la chanteuse de 52 ans a annoncé ses fiançailles avec Ben Affleck dans une courte vidéo. Par Lola Sautron - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 13:13

La romance entre Ben Affleck et Jennifer Lopez débute en 2002, après leur rencontre sur le tournage du film "Gigli". L'acteur et la chanteuse se mettent rapidement ensemble, en juillet 2002.



Prévu en septembre 2003, leur mariage est d'abord repoussé en raison d’un acharnement médiatique, puis finalement annulé. En janvier 2004, le couple décide de tirer un trait sur son histoire.



Leurs chemins se sont ensuite séparés. Jennifer Lopez s’est remariée 3 fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a eu des jumeaux. Ben Affleck s’est marié quant à lui avec l’actrice Jennifer Garner avec qui il a eu 3 enfants.



Dix-huit ans après leur première romance, le couple décide de se donner une seconde chance et se remarie le 16 juillet dernier au Nevada dans le comté de Clark à Las Vegas.