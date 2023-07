On vous avait dit que c'étaient les vacances de l'amour , et pas qu'à La Réunion ! Avec les producteurs de renom Scory Kovitch et Staniski à la baguette, Maurane Voyer et MCBOX livrent "Oublie dehors" pour une balade romantique. Et nos deux tourtereaux ont bien l'habitude de nous emmener en balade chacun sur son île.