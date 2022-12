L'amour fou entre Mbappé et Giroud : Internet s'enflamme

Le Mondial 2022 est au coeur de nombreuses polémiques. Des soupçons de corruption lors de l'attribution de l'organisation de l'événement au Qatar par la FIFA aux milliers de décès de travailleurs immigrés sur les chantiers, beaucoup de scandales entachent la compétition.La construction de stades entièrement climatisée provoque aussi de nombreuses critiques alors que le réchauffement climatique a de plus en plus de conséquences.Les droits humains sont aussi bafoués au Qatar car des lois limitent les droits des femmes et l'homosexualité n'y est pas autorisée.