L'âme réunionnaise résonne lors de la Fête du Maloya





Une journée gratuite et ouverte à tous



Pour le grand public, c’est à Salazie que ça se passe. Le dimanche 6 octobre, place à une journée "Grand Kabar Maloya Dan Rond" au champ de foire de Hell-Bourg, gratuite et ouverte à tous. Au programme : un spectacle de moringue, des ateliers, des expositions, mais aussi, bien sûr, des concerts : seront présents les groupes Salazel, O Ker Maloya, Mayaz, Votia, Lindigo et Kiltir. Le tout en présence du jeune Soan (fils de Nono). Il faut dire que depuis sa L’inscription du Maloya au patrimoine immatériel de l’Unesco fête cette année ses 10 ans. Un important anniversaire célébré avec la fête du Maloya, dont la 8ème édition est placée sous le thème "Maloya, l'âme réunionnaise". Le programme de cet événement organisé par la Région a été présenté ce mardi matin."Des artistes et des associations se déplaceront dans les écoles pour des ateliers autour du Maloya", indique Aline Murin-Hoarau, conseillère régionale déléguée aux grands chantiers culturels. Depuis lundi et jusqu'au 4 octobre, des animations culturelles, artistiques et pédagogiques sont en effet proposées dans les quatre micro-régions de l’île. Deux lycées (Nelson Mandela de Saint-Benoît et lycée Trois Bassins) et 75 écoles primaires en bénéficient. "286 écoles s’étaient pré-inscrites, c’est dire l’envie autour de ce projet", note Delphine Colin, déléguée académique à l'action culturelle rectorat, soulignant : "Au total, plus de 5000 élèves bénéficieront de ce parcours Maloya".Également destiné aux scolaires, le "Village Maloya" se tiendra les 26 et 27 septembre prochain au musée Stella Matutina, lieu hautement symbolique. Le thème : "Vivre-ensemble notre Maloya. Le Maloya vecteur d’identité et de cohésion sociale". Près de 760 élèves pourront y découvrir les différents ateliers proposés : fabrication d’instruments traditionnels, danse, contes et légende, expositions (dont une sur le Séga)... Nono, le leader du groupe Kiltir sera présent pour l'occasion. "La reconnaissance officielle du Maloya a 10 ans. Mais en tant que Réunionnais la date de reconnaissance, c’est notre date d’anniversaire", lance l'artiste toujours prêt à intervenir lorsqu’il s’agit de transmettre sa passion. "Je dis toujours oui", confesse-t-il son envie de partager.Pour le grand public, c’est à Salazie que ça se passe. Le dimanche 6 octobre, place à une journée "Grand Kabar Maloya Dan Rond" au champ de foire de Hell-Bourg, gratuite et ouverte à tous. Au programme : un spectacle de moringue, des ateliers, des expositions, mais aussi, bien sûr, des concerts : seront présents les groupes Salazel, O Ker Maloya, Mayaz, Votia, Lindigo et Kiltir. Le tout en présence du jeune Soan (fils de Nono). Il faut dire que depuis sa prestation dans l'émission The Voice Kids (TF1), le marmaille est un peu devenu l'ambassadeur du Maloya.

