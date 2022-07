7mag.re L'alsacienne coach sportive et réunionnaise de coeur

De Strasbourg à La Réunion, elle s'est laissée porter par son instinct. Un changement de vie total et le bonheur aujourd'hui. Laurence Diss , l'ex aide-soignante et auxiliaire de puériculture est devenue coach sportive. Elle raconte son changement de vie qui l'a portée jusqu'à notre île et elle ne regrette rien !



Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 17:07

