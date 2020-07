A la Une .. L’alliance Air Austral-Air Madagascar reste à terre

Le mariage entre Air Austral et Air Madagascar à pris fin vendredi dernier. La résiliation du Pacte d’associés a été signée entre les deux compagnies aériennes. Air Austral va céder 43,78% du capital de la compagnie malgache. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 10:36 | Lu 631 fois

L’idylle n’aura pas duré longtemps. Signé le 17 novembre 2017, le Pacte d’associés entre les deux compagnies a officiellement pris fin vendredi dernier. L’accord de résiliation prévoit la cession de 123 866 266 actions, soit 43,78% du capital d’Air Madagascar, appartenant à Air Austral pour le compte de la Compagnie malgache et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Dans le même temps, la CNAPS doit remettre 420 981 actions, soit 6,79%, à la compagnie réunionnaise dans le cadre d’une réduction de capital.



L’article 2 de ce protocole prévoit la résiliation de l’accord de partenariat conclu le 9 octobre 2017 entre l’état malgache et Air Austral, pour la Stratégie Partnership entre les deux compagnies aériennes. Celui-ci prévoyait un partenariat d’égal à égal.



L’accord de 2017 prévoyait qu’Air Austral prenne 49% du capital d’Air Madagascar. La compagnie réunionnaise devait apurer le passif d’Air Madagascar qui s’élevait 88 millions de dollars avec l’État malgache. Finalement, Air austral n’aura pas apporté 35 millions de dollars sur les 44 prévus. La compagnie malgache estimant que cela a contribué la mettre dans le rouge. Celle-ci espère pouvoir user de cette liberté retrouvée pour se relever.





Publicité Publicité