A la Une .. L'allègement des restrictions débute ce mercredi dans l'Hexagone

L'allègement des restrictions annoncé par Jean Castex démarre ce mercredi 2 février en métropole. Port du masque, jauges et télétravail sont concernés. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 09:55

C'est ce mercredi que débute le calendrier de levée de restrictions annoncé par Jean Castex. Voici ce qui change :



- Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire. Il reste toutefois obligatoire pour certains événements rassemblant du public.



- Les lieux recevant du public assis ne sont plus soumis à des jauges. Ils peuvent donc fonctionner à pleine capacité, à condition que l'obligation du port du masque soit respectée et que le public présente un pass vaccinal.



- Le télétravail reste recommandé, mais n'est plus obligatoire. Les règles sur le port du masque, la distanciation physique, l'aération et la désinfection des locaux n'ont par contre pas changé.



Un deuxième volet d'allègement est prévu le 16 février prochain. Les concerts debout peuvent reprendre, tout comme la consommation debout dans les bars et restaurants. Les discothèques peuvent aussi rouvrir, "dans le respect du protocole sanitaire".