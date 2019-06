A la Une ... L'alizé reste véloce cet après midi et redevient plus humide la nuit prochaine Les rafales peuvent encore dépasser 70km/h

2019 JUIN 05 12h30 REUNION



Bon appétit la Réunion!



Photo : passage des nuages d'alizé sur le front de mer de Sainte Marie à midi. PH.



1: l'alizé est un peu moins soutenu mais génère encore des rafales qui peuvent localement atteindre 70km/h vers Pierrefonds et Gillot.

Un peu plus modéré il reste bien ressenti sur l'est en général , la région du volcan, du Maïdo et les cirques.

La haute mer est houleuse et les sorties sont déconseillées. Température du lagon: autour de 26° Celsius.



2: l'alizé assez sec hier a tendance à redevenir un peu plus humide. Cet après midi les passages d'averses brèves se partagent le ciel avec les éclaircies sur l'est et les hauts du nord de l'île. Les éclaircies sont plus rares sur la région du volcan et sur le littoral adjacent.



Les nuages de pentes ont tendance à être plus regroupés sur les hauteurs de l'ouest et du nord-ouest.



Les éclaircies résistent bien sur les plages de l'ouest et du sud.





3: la nuit prochaine l'alizé reste sensible et expose le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Saint André à des passages d'averses probablement plus fréquents que ceux observés la nuit précédente. Par moments ces averses peuvent être modérées. Les hauteurs associées sont concernées comme les hauts de Sainte Rose/ Saint Benoît ou le volcan.



Le risque d'averses passagères persiste temporairement Jeudi matin .



Le ciel est le plus souvent dégagé sur une large moitié ouest de l'île où la sensation de fraîcheur est vite perceptible dans les hauts en soirée. Le ciel du Maïdo est le plus souvent dégagé.



4: demain Jeudi l'alizé faiblit un peu tout en s'orientant au secteur est. L'après midi les développements nuageux seront probablement plus conséquents dans les hauts.



5: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: en moyenne les températures sont en légère baisse (sauf au volcan) car l'ensoleillement est moins majoritaire qu'il y a 24heures.



GITE DU VOLCAN: 10.5° 7.5°

BOURG MURAT: 14.2° 14.6°

MAIDO: 10.4° 13.2°

LA NOUVELLE: 15.9° 17.1°

PETITE FRANCE: 15.0° 16.4°

CILAOS: 20.2° 20.2°

PLAINE D PALMISTES: 16.8° 18.2°

GRAND COUDE: 19.1° 18.4°



Sur le littoral: en moyenne les températures sont stationnaires mais sur le sud sauvage elles sont fraîches. 20.0° à Piton Sainte Rose à midi.



GILLOT: 25.9° 25.3°

LE PORT: 26.3° 27.5°

TROU D'EAU: 26.8° 26.7°

PIERREFONDS: 25.8° 25.4°

LE BARIL: 21.7° 23.4°

PT STE ROSE: 20.0° 24.1°

SAINT BENOIT: 26.0° 25.3°

SAINT ANDRE: 24.7° 25.2°





Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .



Cheers,

2019 JUIN 05 12h30



