L'alizé flashe à 70km/h et devient plus humide la nuit prochaine sur la moitié Est

Bonjour toutes et tous!



L'alizé est humide vers Saint Philippe, Sainte Rose, la région du volcan, les hauteurs du Sud Sauvage.

Il devient plus humide en seconde partie de nuit prochaine sur l'Est et le Nord-Est et les hauteurs associées.



TENDANCES POUR LE 20 AOUT ET LA NUIT DU 20 AU 21 A LA REUNION:



1: cet après midi averses fréquentes sur le quart Sud-Est de l'île. Débordements épisodiques vers les Plaines, Salazie, les hauts du Nord-Est jusqu'à ceux de Sainte Marie.



Le soleil garde la main vers Saint Denis et Saint Pierre/Etang Salé car l'alizé soutenu a tendance à dégager le ciel.



L'intérieur devient nuageux avec des averses ponctuelles possibles sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le ciel du Maïdo se couvre.



Les conditions restent clémentes sur les plages.



L'alizé est véloce et atteint 70km/h en rafales vers Gillot et Pierrefonds. Son souffle chahute aussi le Nord-Est, Sainte Rose, le volcan, les plaines et les sommets de l'île mais un peu plus modérément.



L'épisode houleux n'est pas terminé et ne faiblit que lentement. On observe encore des creux de 3m ce soir sur les côtes Sud et Est.



2: nuit du 20 au 21 Août: les entrées maritimes affectent toujours le quart Sud-Est de l'île où les averses sont plus fréquentes.



Mais en seconde partie de nuit et demain matin une large moitié Est de l'île est exposée à des averses passagères qui remontent jusque Saint Denis.



Les hauteurs du Nord-Est, les plaines , le volcan sont concernés.



Ailleurs le ciel est plus sage et même peu nuageux dans l'Ouest.



L'alizé faiblit mais des rafales encore soutenues soufflent notamment sur le Sud et le Sud-Est.



Les températures minimales ont de bonnes chances d'être supérieures à celles observées ces deux derniers jours.



3: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 20 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI : halo de douceur dans l'Ouest. Ailleurs les températures sont en baisse notamment dans les hauts.



SAINT DENIS: Maximum de 25° Celsius



LE PORT : Maximum de 26/27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 22° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 22° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 24/25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 12° Celsius



MAIDO: Maximum de 13° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 15° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17° Celsius



CILAOS: Maximum de 20/21° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19/20° Celsius



Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent après midi.



Cheers,

