L'alizé bien présent

"Le temps s'assèche en journée de mardi mais l'alizé demeure modéré à assez fort". Comme hier, ce mardi sera placé sous le signe du vent, avec des rafales comprises entre 50 et 70 km/h. La houle, actuellement de 3 mètres, devrait également s'amortir en fin de journée, prévoit Météo-France. Par NP - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 06:35

Au lever du jour, la grisaille, accompagnée de quelques averses passagères, est présente sur la moitié Est, approximativement de la Grande Chaloupe à Saint Philippe. Le Volcan, les plaines et Salazie sont concernés par cette grisaille. Plus à l'Ouest, Mafate et Cilaos inclus, le temps est plus clément avec de belles éclaircies.



Au fil de la matinée les éclaircies reviennent sur le littoral Est.



L'après-midi, malgré quelques poches d'humidité résistantes sur le Sud-Est réunionnais, la situation s'améliore nettement sur l' Est, la masse d'air s'assèche. Le soleil s'impose alors et nous offre globalement un bel après-midi.



Les températures maximales grappillent de précieux degrés et sont voisines des 23 à 26°C sur le littoral, 19 à 21°C dans les cirques et 14 à 15°C au Maïdo et au Volcan.



Le vent d'Est à Sud-Est est vigoureux et souffle en rafales de 70 km/h de Saint-Joseph à Saint-Leu ; 50 à 60 km/h sur le Nord et il rentre temporairement en mi-journée en baie de la Possession. Un petit vent de sud rentre sur les plages de l'Ouest l'après-midi.



La mer reste agitée à forte au vent et au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest présente entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. Cette houle voisine de 3 mètres s'amortit entre 2 et vers 2 mètres 50 en fin de journée.







