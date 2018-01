L'alerte orange devrait être levée en fin de nuit

Le préfet de La Réunion vient d'annoncer à 18H qu'au vu des derniers bulletins météorologiques, il devrait lever l'alerte orange en fin de nuit.



Mais la prudence restera de mise en cours de nuit et demain matin. Ce sont des vigilances "normales" qui remplaceront les vigilances en cours. Ces mêmes vigilances "fortes pluies", "vent" et "houle", qui, normalement, devraient être levées vendredi matin.



Ce début d'année est aussi exceptionnel en termes de pluviométrie. Avec ces deux épisodes de tempête tropicale avec Ava et Berguitta, le département s'approche ainsi du record de pluies en 10 ans avec 2 mètres de pluies depuis le début de l'année.



L'alerte orange cette nuit est en partie maintenue pour faciliter la coordination des services de secours. Il y a d'ailleurs des évacuations qui étaient en cours vers 18H, signalait d'ailleurs le préfet.