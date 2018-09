L'alerte jaune cyclonique déclenchée aux Antilles

Martinique, la Guadeloupe et et les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont placées en vigilance Jaune Cyclone depuis ce lundi matin.



L'avancée de l'ouragan Isaac, devenu catégorie 1, constitue en effet une menace potentielle pour l'Arc Antillais. Selon le dernier bulletin de Météo France, le système se situait à 17 heures locales à 1755 km environ à l'Est des Petites Antilles et se déplaçait vers l'Ouest à 22 km/h. "ISAAC est un petit phénomène qui devrait se renforcer dans les prochaines 36h avant de faiblir à l'approche des Petites Antilles", indique le bulletin.



Deux autres systèmes se sont formés dans la zone, mais ne présentent pour l'heure aucun danger.