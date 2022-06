A la Une . "L'alcool ne tue pas que les autres"

Cedric I. est contrôlé le 7 juin dernier par les policiers du Port alors qu'il conduit sans permis. Il a pour compagnon de route un taux de 0,90 g/l d'alcool dans le sang. Au lieu de faire profil bas, il se rebelle et insulte les agents des forces de l'ordre en garde à vue. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 19:09

Cedric I. est un habitué des salles d'audience. Il arbore avant l'audience de comparution immédiate un palmarès de 21 mentions à son casier judiciaire. "Les gens y changent aussi", dit-il au président qui énumère la longue liste de ses états de service eu égard à sa dernière mention qui date de 2016. Le 7 juin dernier, il est contrôlé au volant sans permis -qu'il n'a jamais eu - et sous l'effet de l'alcool alors qu'il revient d'un combat de coq. Il prend la voiture car son scooter est en panne. Il est interpellé puis placé en garde à vue.



Alors que les policiers lui demandent de retirer le lacet de son jogging, il refuse. Alors le policier le coupe, comme l'exige la procédure. Il prend la mouche et se met à insulter et menacer copieusement les policiers.



Présenté ce mercredi en comparution immédiate, il a dû répondre également de faits identiques commis le 14 octobre 2021 à la Possession pour lesquels il avait une convocation. Le parquet estime qu'il s'agit de faits simples, renouvelés et reconnus. "C'est chaque week-end la même chose, à croire que le message ne rentre pas. L'alcool ne tue pas que les autres !", fustige la procureure qui requiert une peine de 10 à 12 mois de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire.



"Il a 21 mentions à son casier judiciaire, mais aujourd'hui, doit-on en tenir compte alors que la dernière mention était en 2016, il n'a rien eu pendant 6 ans", répond la défense qui demande du sursis simple pour son client.



Cédric I. est finalement condamné à 10 mois de prison dont 6 mois assortis du sursis probatoire. Il devra porter un bracelet pour la partie ferme.



Regis Labrousse