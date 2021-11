L'alcool est interdit sur les plages de St-Pierre pendant l'été

La consommation d'alcool contribue à la levée des inhibitions et facilite les comportements agressifs et violents à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public.



Pendant la période de l'été austral, de nombreuses familles avec enfants fréquentent le littoral saint-pierrois et les différentes plages de la capitale du Sud. Il s'agit d'y faire respecter le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.



En cette période de crise sanitaire, il s'agit également de limiter la propagation de la Covid-19.



Ainsi, la municipalité de Saint-Pierre décide d'interdire, par arrêté, la consommation d'alcool sur ses plages à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'au 1er mars 2022. Toute contravention à cet arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.