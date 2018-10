L’alcool, cause de mortalité, toujours en promotion à La Réunion

"Les panneaux publicitaires, les espaces pub dans les journaux, les promotions des supermarchés… tout est fait pour inciter à boire le rhume, le whisky. En plus de ça, il y a une fiscalité quasi-nulle pour les produits dérivés du sucre donc le rhum est accessible à tous, s’indigne-t-il. Les élus ne souhaitent pas taxer pour ne pas impacter les commerçants. Mais qu’y a-t-il de plus important que la santé ?"



La Journée sans alcool aura donc pour but de sensibiliser, rendre hommage aux milliers de victimes de l’alcool (maladies, accidents, violences) mais surtout déposer une motion en Préfecture afin de demander une meilleure régulation des publicités et taxes ainsi que la publication de rapports sur les spécificités des Outre-mers.



Une marche blanche à laquelle les victimes et leur famille, "pour montrer que non, ce n’est pas une fatalité", sont conviées se tiendra à 10h au Jardin de l’Etat jusqu’à la préfecture.