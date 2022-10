L'alcool banni de la fête d'Halloween

La vente et la vente à emporter de tout type de boissons alcoolisées sont interdites sur l’ensemble du département de La Réunion du lundi 31 octobre à 6h jusqu’au mardi 1er novembre à 6h. Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses des bars, cafés et restaurants.



Le préfet Jérôme Philippini reconduit cette mesure déjà prise par son prédécesseur en raison des troubles à l’ordre public qui ont pu se manifester ces dernières années lors de la célébration de cette fête venue des Etats-Unis.



"Il a été constaté que des incidents et diverses dégradations ont été perpétrées sur tout ou partie du territoire, tel que l'usage de projectiles sur des véhicules de particuliers ou appartenant à l'autorité publique, des cambriolages, des tentatives d'intrusion dans les établissements industriels, commerciaux ou scolaires, des dégradations de façades d'hôtels, l’édification de barricades, des feux de poubelles ou encore la destruction de biens par l'effet d'un incendie", indique la préfecture parmi les motifs amenant à cette prise de décision radicale.



Les infractions à cet arrêté seront réprimées conformément aux lois en vigueur. Le non respect de la mesure expose également les gérants des établissements à des mesures de fermetures administratives.