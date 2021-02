L'aide de 900 euros aux travailleurs précaires prolongée jusqu'à fin mai

Le ministère du Travail annonce que l'aide aux travailleurs précaires sera maintenue jusqu'à fin mai. Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre, décembre, janvier et février, elle sera versée de mars à mai.



D'un montant de 900 euros, elle s'adresse aux travailleurs intérimaires qui ont effectué au moins 138 jours de missions d'intérim ou de contrats à durée déterminée en 2019.



L'aide exceptionnelle, liée à la crise sanitaire qui touche particulièrement les travailleurs précaires, est versée directement aux bénéficiaires par le Pôle Emploi.



Celui-ci a adressé un courrier à plus de 100 000 travailleurs bénéficiaires potentiels afin qu'ils fournissent des documents complémentaires. L'aide est estimée à plus d'un milliard d'euros.