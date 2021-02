A la Une . L’agresseur de Jean-Marie Virapoullé sera bien jugé

L’opposant de la mairie de Saint-André avait été violemment agressé dans son cabinet médical. Le suspect, d’abord considéré comme ne possédant pas toutes ses facultés mentales, a ensuite été considéré en pleine possession de ses moyens au moment des faits. Il sera donc bien jugé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 08:29 | Lu 718 fois

La semaine dernière, Jean-Marie Virapoullé a été sauvagement agressé par un patient dans son cabinet médical. Comme le révèle le Quotidien, le chef de l’opposition saint-andréenne a reçu 45 jours d’ITT en raison de plusieurs ecchymoses et d’un bras cassé. Le suspect a été hospitalisé d’office.



Après une expertise médicale, il est estimé que l’individu était en pleine possession de ses moyens au moment de l’agression. Il a donc été interpellé à sa sortie de l’EPSMR et placé en garde à vue. Déféré au tribunal, il a été placé sous contrôle judiciaire et passera au tribunal correctionnel le 25 février.



